女優の浜辺美波の写真集『25』公式インスタグラムが17日、新規動画を公開。ショート丈のニットを着た“ヘソ出し”ルックに、ファンから「まさかのヘソ出し」「スタイル綺麗」といった声が寄せられている。【動画】美しい…！“ヘソ出し”ルックの浜辺美波8月29日に25歳の誕生日を迎える浜辺美波が、節目を記念して発売する写真集『25』（8月22日発売）。オランダ・アムステルダムで撮影が行われた本作は、発売を前に公式インス