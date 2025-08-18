17日でお盆休みが終わり、18日から仕事だったという人も多いかもしれません。鹿児島市の小学校では18日から教師の卵たちの教育実習が始まりました。夢である教師への第一歩を踏み出した学生たち。今の心境を聞きました。（教育実習生代表・福ケ迫輝さん）「学校現場でしか学べない、ならではのことを1つでも多く吸収し1日1日を大切に過ごしていきたい」鹿児島大学教育学部附属小学校にやや緊張した面持ちで集まっていたのは教