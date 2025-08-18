県内の道路の渋滞を緩和するため、ＡＩカメラを使った対策などが話し合われました。 広島市で開かれたのは、県内の渋滞緩和に向けて国や県などの行政と県バス協会などの民間が集まって話し合う対策会議です。 広島市役所前交差点や広島駅近くの荒神交差点など県内７９カ所が主要渋滞箇所として選定されています。 会議では秋に混雑のピークを迎える宮島口周辺について、これまでの道路状況や天気などをＡＩが分析して、５