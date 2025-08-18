広島市安佐動物公園で今月５日に誕生したマルミミゾウの赤ちゃん。日々接している獣医師が近況を明かしました。 安佐動物公園で子どもたちが見つめる先にいたのは、絶滅の恐れがあるとされる「マルミミゾウ」です。今月５日、国内で初めてその赤ちゃんが生まれました。 野田亜矢子獣医師「後からわかったことなんですけど、とても安産で私たちが現場に行ったときには、もうメイ（母親）の赤ちゃんは立っていました」 赤ちゃんの