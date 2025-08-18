ロックバンド「L’Arc-en-Ciel」のHYDEが、18日までに自身のエックスを更新。16日に東京、17日に大阪で開催された音楽フェス「SUMMER SONIC 2025」から共演した女性アーティストとの2ショットを公開し、「鬼滅組かぁ」「鬼滅の刃コンビ」など反響が集まっている。【写真】HYDEと人気女性歌手の豪華2ショットHYDEは「かわいい子が居るなと思ったら」とつづり、サマソニ大阪で出会った歌手・LiSAとの2ショットを公開。写真にはピ