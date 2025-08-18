広島電鉄の乗車券システム「モビリーデイズ」で車内での現金チャージができるようになりました。 「モビリーデイズ」は広島電鉄の電車やグループ会社を含めた路線で去年から本格導入されています。現金でのチャージは窓口のみの対応でしたがＩＣカードとアプリでできるようになりました。 車内でのチャージについてスマートフォンを持っていない高齢者などの利便性が損なわれる