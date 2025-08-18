ティモシー・シャラメとカイリー・ジェンナーの破局が伝えられるなか、関係者が2人の間に問題はないとコメント。この数週間デートをキャッチされていない本当の理由を明かした。【写真】熱愛中のティモシー・シャラメ＆カイリー・ジェンナーがレッドカーペットデビューでラブラブ姿披露！Peopleによると、「2人がこの数週間会っていないのは、ただ単に、ティモシーがブダペストのスタジオで『DUNE／デューン 砂の惑星』の撮影