「戸田ボート大賞」（１８日、戸田）須藤博倫（４７）＝埼玉・８３期・Ａ１＝が、準優１２Ｒを３コースまくりで快勝。優勝戦３号艇をゲットした。節間は新エンジンの重さが取れず調整に苦心したが、準優はリング２本を交換。「整備士さんのおかげで回転の上がりが良くなった。重さは取れた。舟が返って来たし、出足関係もスムーズだった。足は中堅です」と課題を克服した。今期は現在勝率が６・００（１８日現在）とボーダー