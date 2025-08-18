小学校であったいじめの初期対応に遅れがあったとして、尾道市の教育委員会が謝罪しました。 「この度は誠に申し訳ございませんでした」 尾道市教委によりますとおととし４月、当時４年生の女子児童は３人の女子児童から口を無理やり開けて給食を食べさせようとするいじめを受けました。 被害児童は食べ物を飲み込めなくなるなどして適応障害の診断を受け、その後転校をしています。 尾道市教育委員会 宮本佳宏教育長「本来食