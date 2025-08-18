線状降水帯が次々に発生し、県内に大雨特別警報が発表された記録的な大雨から1週間がたちました。被災地では生活再建に向けた復旧作業が続いています。■緒方大樹記者「熊本市北区打越町ではこのあたりの高さまで浸水したということです」記録的大雨から1週間が過ぎた18日。熊本市北区の木材を扱う工場では片付けが続いていました。県内ではこれまでに4100棟あまりの住宅で浸水被害が確認されています。（浸水被害の棟数は発表後に