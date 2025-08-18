家庭の使用済み食用油のリサイクルを後押しする取り組みが、熊本で始まります。 【写真を見る】家で使う「食用油」は年間約10万トン 直売所など熊本県内48か所で回収へ農業分野でのリサイクル目指す これは、使用済みの油からバイオディーゼル燃料を製造する企業と、JAグループ熊本などが取り組むものです。 全国の使用済み食用油のうち、家庭で出る量は年間約10万トン。その多くは、今は廃棄されているという