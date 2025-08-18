キリンビバレッジは10月7日から、 “キレのある刺激”が特徴の「キリン メッツ」から、新たなエナジードリンク「キリン メッツ ジ・エナジー」を自動販売機専用商品として発売する。価格は180円（税別）。エナジードリンクは、眠気覚ましや切り替えのスイッチとして、残業や深夜のお供だけでなく、朝の仕事前や登校前などのシーンでも選ばれており、近年、エナジードリンク市場は経年的に伸長。20代から40代まで幅広く飲まれている