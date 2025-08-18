10月投開票の石川県・加賀市長選挙に出馬を表明していた元教員でファイナンシャルプランナーの東野隆一 氏 が、出馬を取りやめる考えを明らかにしました。東野氏は、出馬を辞退する理由について8月16日に出馬表明した加賀市の元教育長と互いの政策をすり合わせた結果、大筋で合意できたためと説明しています。市長選をめぐっては、現職で4選を目指す宮元 陸 氏と元教育長の山田利明氏が出馬を表明していて選挙戦が確実な情勢