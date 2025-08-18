ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時30分～17時、火～金曜日15時30分～17時35分）、8月18日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演。自民党内における「石破続投反対派」に立ちはだかるという、ハードルの数々について解説した。 二木啓孝「『石破を下ろしたい』という人たちは、これから5つのハӦ