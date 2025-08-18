金沢から世界へ羽ばたく音楽家を育成します。国内外の著名な講師陣による「いしかわミュージックアカデミー」の開催に合わせきょう茂田雅美プロデューサーやヴァイオリニストのハンナ氏が魅力をPRしました。27年目を迎えるこのアカデミー。ことしも若手音楽家を対象に10日間の日程で開催されています。■ヴァイオリニスト・ハンナ・ワンチン・タン氏：「このアカデミーは特別なのは生徒や講師