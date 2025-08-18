岐阜市の総合スポーツ施設、岐阜メモリアルセンターで特定外来生物のセアカゴケグモが見つかりました。 県によりますと18日、岐阜市の岐阜メモリアルセンターの補助競技場内で、利用者がセアカゴケグモの疑いがあるクモ10匹と卵を見つけました。 また、職員が施設内の通路でセアカゴケグモの疑いがあるクモ7匹を発見しました。見つかった17匹のクモのうち、少なくとも2匹がセアカゴケグモのメスと判