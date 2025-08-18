フィリピンの首都マニラで、日本人男性2人が銃撃され死亡した事件で、地元警察は18日、事件に関与したとみられる容疑者2人を拘束しました。この事件はマニラで15日、日本人2人が男に銃で撃たれ死亡したものです。防犯カメラには、2人組がバイクで逃走する様子が写っていました。地元警察は18日、事件に関与したとみられる容疑者2人の身柄を拘束したと明らかにしました。拘束されたうちの1人は被害者のタクシーに同乗していて、事件