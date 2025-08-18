石破総理は18日、今月6日から九州など全国で相次いで発生した大雨による災害について、“激甚災害に指定する見込みだ”と明らかにしました。石破総理「この度の大雨被害を激甚災害に指定すると、そういう見込みとなっておるところでございます」石破総理は、8月6日からの大雨で、青森県から鹿児島県の12の県で建物の倒壊、浸水など、多くの被害が報告をされているなどと被害状況を説明したうえで、農地などの災害復旧事業について