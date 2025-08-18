JR九州は、ことしのお盆休みの期間中に新幹線などを利用した人は、去年と比べて少なかったと発表しました。JR九州によりますと、8月8日から17日までのお盆休みの期間中に九州新幹線や九州内の特急列車を利用した人は、去年の同じ時期と比べて3パーセント少ないおよそ71万7000人でした。九州を襲った大雨の影響で、10日と11日に各線で運休が相次いだことが要因とみられています。一方で、運転を再開した11日の九州新幹線は乗