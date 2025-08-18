大雨被害について、石破首相が「全国を対象に激甚災害指定する」方針を明らかにしました。18日午後に記者団に明らかにしたもので、8月6日からの全国的な大雨被害について、石破首相は「激甚災害に指定する見込みとなっている」と述べました。その上で、「農地などの災害復旧事業について、全国一律に国庫補助の特別措置を行う」として、「本激」と呼ばれる「全国を対象とした激甚災害の指定に向けた作業を進めていく」と表明しまし