毎回紹介されるお手軽ですぐにマネしたくなるお料理レシピが大人気の『家事ヤロウ!!!』。放送に合わせてレシピや家事の情報が更新される公式Instagramは、じつに280万人以上（2025年8月時点）のユーザーにフォローされています。8月12日（火）に放送された『家事ヤロウ!!!』では、加藤茶さん＆綾菜さん夫妻の結婚15周年を記念したサプライズパーティーに密着しました。加藤さんの健康のため、簡単なのに特別感があるおいしい減塩フ