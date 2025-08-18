ドル指数上昇、材料難のなかで先週末の低下は続かず＝ロンドン為替 週明けはドル指数が小幅に上昇している。東京午前の９７．７７５を安値に、東京市場では先週末終値９７．８５２を挟んだ揉み合いが続いた。ロンドン時間に入るとユーロドルの下落などとともにドル指数は９８．０５７まで上昇している。 ただ、先週金曜日の９７．７２５から９８．２１４までのレンジ内にとどまっている。今日は材料難となるなかで