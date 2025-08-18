宮内庁は、18日から新たにインスタグラムの公式アカウントで、秋篠宮家やほかの宮家の活動について情報発信を始めました。愛子さまの単独公務についても発信していくということです。宮内庁は、去年4月からインスタグラムの公式アカウントの運用を始め、天皇皇后両陛下の活動を中心に発信を続けてきました。これに加え、18日の午後5時から秋篠宮家やほかの宮家の活動についてもインスタグラムで発信を始めました。若年層を含め幅広