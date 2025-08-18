「もう一つの甲子園」とも言われる全国高校軟式野球選手権大会に出場する東九州龍谷高校が、18日中津市役所を訪れ大会での活躍を誓いました。 東九州龍谷高校 東九州龍谷は8月3日に行われた北部九州ブロックの予選大会で津久見に勝利し、初めてとなる全国大会への出場を決めました。 18日は山口華貴キャプテンが「北部九州代表ということを忘れず正々堂々と戦い抜きたい」などと意気込みを語りました。