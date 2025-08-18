相撲の世界選手権などに日本代表として出場する大分県別府市出身の後藤なぎさ選手が、18日市役所を訪問し大会での活躍を誓いました。 18日別府市役所を訪れたのは鶴見台中学校出身で、現在は鳥取城北高校の女子相撲部所属の後藤なぎさ選手です。 後藤なぎさ選手 後藤選手は9月タイで行われる世界相撲選手権と世界ジュニア相撲選手権に日本代表として出場する予定で、18日は大会に向けた意気込みを語りました。