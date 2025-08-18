愛知県長久手市のモリコロパークで開催される「全日本ぎょうざ祭り 2025 秋」にあわせ、愛知環状鉄道が企画乗車券『全日本ぎょうざ祭り 2025秋 愛環コラボきっぷ』を発売します。このきっぷは、中岡崎駅、新豊田駅、瀬戸市駅の各駅から八草駅までの一日フリーきっぷに、会場の当日入場券（大人のみ）がセットになったお得な内容です。子ども用のきっぷには、会場で使えるドリンク引換券が付き、300円という利用しやすい価格になっ