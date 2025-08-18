大分県大分市中心部で18日サッカーの魅力を伝えるイベントが初めて開かれました。 OITA青春サッカー祭 企画したのは県内の高校生たちです。 大分市で開かれた「OITA青春サッカー祭」は県内の高校生による実行委員会が初めて企画したイベントです。 会場では制限時間1分以内にボールを落とさずに何回リフティングが出来るか競う企画が行われ、参加した小学生などが軽快なボールさ