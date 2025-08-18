オダギリジョー（49）が自ら脚本・演出・編集を務めたNHKドラマを映画化した監督作「THEオリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウMOVIE」（9月26日公開）完成記念上映会が18日、東京・TOHOシネマズ新宿で行われた。席上で、オダギリが「感無量ではありますが1つ、謝らせていただかないといけなくて。今日、見ていただくのは完成品じゃない。間に合わなくて」と、この日、上映する作品が完成前のバージョンだと明かし、観客に謝罪