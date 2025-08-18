芸能生活40周年を迎えたタレント中山秀征（58）が18日、都内の東京鳩居堂画廊で、「第二回中山秀征書道展」（19〜31日）取材会に出席した。書をしたためる上で、「一番大事なのは、何を書くか」とした。「書きたい文字があって、その意味があって、それを僕流に解釈してどう表現するか。だから文字決めが一番時間がかかる」とした。「意味を調べると、捉え方が違ったということもある」というが、「すてきな言葉を捉えて、本来の意