歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が18日、自身のインスタグラムを更新。子供との2ショットを披露した。きゃりーは「Mom's first yearママは1年目」とつづり、17日に都内で開催された「コカ・コーラ SUMMER FES 音楽LIVE」に出演した時の衣装で子供を抱く写真を投稿したもの。真っ赤な衣装姿のきゃりーと、夏らしいチェックの服の子供。また、ストーリーズでは、ヘアメークのスズキミナコ氏が「お揃いの赤いリボンをつけて