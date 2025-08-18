鹿児島の高校サッカー、ヒーローたちの凱旋です。インターハイ男子サッカーで県勢初の優勝に輝いた神村学園の選手たちがおととい、いちき串木野市の学校に帰ってきました。在校生や保護者、地元の住民など合わせて計200人から盛大な拍手で出迎えられたのは神村学園高等部の男子サッカー部です。今月2日、福島県で行われたインターハイ男子サッカー決勝で熊本の大津をPK戦の