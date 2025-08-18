【モデルプレス＝2025/08/18】女優の八木莉可子が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つDiorの全身コーディネートでの公園散歩ショットを公開した。【写真】八木莉可子、ショーパンから美脚披露◆八木莉可子、美しい脚際立つDior全身コーデを披露八木は「Both my top and pants are from @dior #supportedbydior」とコメントし、緑豊かな公園で、ジャパンアンバサダーを務めるDiorのトップスとパンツを合わせた全身コーデ