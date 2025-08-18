サッカーJ3・4位の鹿児島ユナイテッドFCは、ホームで11位の相模原と対戦しました。1万人以上が駆け付けた試合で今シーズン初の3連勝を飾りました。鹿児島ユナイテッドFCのホーム白波スタジアムでは8月16日、オリジナルのホッケーシャツが配られ、今シーズン最多の10238人が駆け付けました。（サポーター）「こんなにたくさん人いたんだなってびっくりしています」（初観戦）