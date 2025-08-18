偽の駐車禁止除外指定車標章を使ったとして、警視庁本所署は18日、偽造有印公文書行使の疑いで、大相撲の元幕内照強として活躍した自称格闘家鈴木翔輝容疑者（30）＝東京都墨田区＝を逮捕した。署によると「カラーコピーで偽造された標章を使った」と容疑を認めている。2〜3月には偽の標章の使用や偽造の疑いで元時津風親方（51）が逮捕、追送検されており、署は関連を調べる。逮捕容疑は昨年7月21日深夜、自宅近くの路上に止