8月はゲリラ雷雨が多発する時期。落雷に突風、人命を脅かすことも。急な雷雨から身を守るための回避術。この夏、絶対に知っておいて欲しい危険な雲のサインを調べて来ました。■少年野球チームの練習保護者らがしきりに気にする「発雷確率」8月はゲリラ雷雨が最も多発する時期。この夏も各地で激しい雨となりました。8月9日（土）、「それスタ班」が向かったのは、栃木県宇都宮市内にある運動場。午後から地元の少年野球チームの