三谷文楽『人形ぎらい』撮影：尾嶝太 三谷文楽『人形ぎらい』が8月16日にPARCO劇場で開幕した。上演は8月28日まで。 2012年に誕生した三谷文楽『其礼成心中』。文楽の伝統と技芸に敬意を表しながら、三谷幸喜の新しい視点と演出で創作した古典エンタテインメントは、文楽ファンはもとより、文楽ビギナーズへも文楽の魅力を伝えてきた。2012年以降も各地で上演を続け好評を博した三谷文楽の新作『人形ぎらい』がこの夏、