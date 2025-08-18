新潟市の高校生が人口減少対策をめぐり中原八一市長意見交換し、様々なアイデアを披露しました。 新潟市の人口は現在約81万人で、2045年には63万人まで減ると予測されています。意見交換会には市内の高校生30人が参加し、5人一組になって意見を出し合いました。 ■高校生 「みんな感じると思うけど、新潟って遊ぶ場所があんまりなくない？ないよね。」 娯楽施設や就職先など、新潟にとどまるうえで必要な要素を書き出し