北海道では中学年代のクラブチームの日本一を決める第40回日本クラブユースサッカー選手権大会が開かれています。 九州代表として出場している鹿児島市の原田学園SCは鹿島アントラーズジュニアユースやモンテディオ山形村山などと同じEグループで戦い、2勝1分けで、初出場ながら見事、グループリーグを突破しました。ノックアウトステージに進出した原田学園SCは、19日、ベ