●フライングＧ [東証Ｓ] 9月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。 ●アップコン [名証Ｎ] 9月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。 ●パンパシＨＤ [東証Ｐ] 9月30日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。 ［2025年8月18日］ 株探ニュース