お盆休みを県内で過ごした人たち。家族らとどのような思い出を作ったのか、話を聞きました。 16日(土)のJR新潟駅。大きな荷物を持った人や、家族との別れを惜しむ人の姿が見られました。 ■東京から 「おばあちゃんの家に行って、スケートに行った。(Q.何が楽しかった？)スケート。ゆっくりできたのが一番良かった。」 ■東京から 「おじいちゃんとおばあちゃんに会いに行って、花火をして楽しかった。」