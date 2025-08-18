ニューストップ > 国内ニュース > 全国中学校サッカー大会が宮崎で開幕 ３連覇狙う神村学園中等… KYT鹿児島読売テレビ 全国中学校サッカー大会が宮崎で開幕 ３連覇狙う神村学園中等部と鹿児島育英館中学校はそろって２回戦へ 2025年8月18日 19時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 全国中学校サッカー大会が宮崎で開幕した 鹿児島からは神村学園中等部と鹿児島育英館中学校の2校が出場 そろって2回戦に進出し、大会3連覇を狙う 記事を読む おすすめ記事 J1残留へ“同カテ”から補強「マジか！」 22歳FW加入に「これはびっくり」「予想してなかった」 2025年8月13日 11時30分 メッセ黒田有 万博会場の帰宅困難者への対応に物申す「ちゃんとケアしてほしい」 2025年8月14日 20時47分 【住之江ボート・摂河泉競走】竹間隆晟「オール大阪は他のレース場で磨いてきたものを出すところ」 2025年8月13日 10時0分 空き家投資の醍醐味「空き家・古家物件見学ツアーin豊橋・豊川エリア」8月30日（土）12:00 ～開催 2025年8月16日 10時50分 【ノア】潮崎豪 両ヒザ手術から７か月ぶり復帰も…晴斗希に敗戦 Ｎ−１出場権を逃す 2025年8月11日 20時45分