18日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝147円40銭前後と、午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円16銭前後と8銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース