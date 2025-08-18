大雨から1週間。熊本市中心部で浸水被害を受け、対応に追われる飲食店を取材しました。 【写真を見る】今も排水が続く店舗の様子床一面に広がる白いものは、石膏が剥がれ落ちたか 中央区・手取本町では 記者「1週間前、天井を越えて、店へと続く階段までもが浸水した地下の店です。大雨の影響で地下水を汲み上げるモーターが壊れたことで、今も24時間体制で排水が続けられています」 排水しないと、地下から水が