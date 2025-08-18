沖縄の南にある熱帯低気圧は台風に発達しそうです。19日(火)にかけて沖縄本島や先島諸島に接近する見込みです。熱帯低気圧は、18日(月)午後3時現在宮古島の南南東およそ280キロにあって北北東にゆっくり進んでいます。中心気圧は1008ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートルです。台風になってからは、勢力を保ちながら北上し、九州の西の海上を進む予想になっています。沖縄には19日に最接近する予想です。台風の接近に加