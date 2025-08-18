ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、18日午後6時40分（日本時間19日午前9時40分）からの敵地ロッキーズ戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。中6日でのマウンドとなる。山本は今季ここまで23試合に登板して10勝8敗、リーグ6位の防御率2・84の好成績を残している。17日に誕生日を迎えた山本にとって、27歳の初マウンドとなる。敵地クアーズ・フィールドは標高約1600メートルの高さにあり、打球が飛びやすい