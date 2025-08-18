ChatGPTなど多くの大規模言語モデル(LLM)が人間並みのコーディング能力を持つようになったというベンチマーク結果が多数登場しており、ソフトウェア開発においてAIが活用される潮流が生じつつあります。ところが、コードエディタ「Zed」の開発チームの一員であるコンラッド・アーウィン氏は、「LLMはソフトウェアを実際に構築することはできない」として、その理由を説明しています。Why LLMs Can't Really Build Software - Zed's