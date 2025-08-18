福岡と佐賀の19日の天気のポイントは「厳しい残暑」です。18日よりやや気温が下がる予想ですが、ぐったりするような暑さが続くでしょう。週明けも厳しい暑さでした。18日朝の最低気温は25℃以上の熱帯夜の所が多く、福岡市では9日連続の熱帯夜となりました。変わって、こちらをご覧ください。高気圧に覆われて、強い日差しが照りつけました。午後は山沿いを中心に局地的に雨や雷雨となっています。日中の最高気温は35℃前後で内陸