【ポイント】・「猛烈残暑」。19日（火）も関東や東海などで体温超えの暑さ。・新たに発生する台風が沖縄に接近。・北日本は低気圧や前線の影響で大雨。・関東〜九州も午後は局地的に激しい雷雨に注意。・高温に関する全般情報。来週にかけて、猛暑日が続く所も。【全国の天気】沖縄の南にある熱帯低気圧は台風に変わって、19日（火）に沖縄に接近する見込みで、沖縄では雨と風が強まる所がありそうです。一方、北海道には前線を伴