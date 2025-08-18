千島列島北東端のシュムシュ島に残された旧日本軍の戦車＝2015年9月（タス＝共同）【モスクワ共同】千島列島北東端のシュムシュ島（占守島）で18日、日本統治下にあった同島に旧ソ連軍が80年前に上陸作戦を始め「軍国主義日本」に勝利したことを記念する式典が行われた。ロシアのキリエンコ大統領府第1副長官がプーチン大統領のメッセージを代読し「わが軍の迅速な行動が日本の降伏を避けられないものとし、中国や朝鮮、東南アジ