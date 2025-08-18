愛知県は出荷量で全国2位のイチジクの産地で、愛知県安城市の農家でも、露地ものの出荷が最盛期を迎えています。生産者：「暑いですね。ここら辺は明治用水がちゃんとしていますので、水かけを去年よりは多めにしております。生で食べるのが1番ですね」出荷のピークは8月下旬までで、東京方面や東海地方などの市場に出荷されます。